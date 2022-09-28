Катерина Осадча привітала сина з 20-річним ювілеєм і показала рідкісні фото з ним

Ведуча Катерина Осадча розповіла про свято у її родині – сьогодні день народження святкує старший син знаменитості Ілля.

Так, Катерина Осадча повідомила, що сьогодні, 28 вересня, день народження святкує її старший син Ілля Поліщук, який народився у попередньому шлюбі ведучої з нардепом Олегом Поліщуком.

Ілля святкує 20-річний ювілей. З цієї нагоди зіркова мама хлопця зробила зворушливий пост у себе в Instagram і привітала сина з днем народження.

"Ілюшо, ти все ще вчиш мене бути дорослою, хоча вже дорослий і сам. Коли ти народився, я була молодшою за тебе зараз. Я неймовірна вдячна долі за тебе. Ти так швидко виріс, хоча я, як сьогодні пам'ятаю, нашу поїздку на море на першій світлині", - поділилася теплими спогадами Осадча.

Катерина Осадча з сином / Фото: instagram.com/kosadcha

Також ведуча запостила у фотоблогу декілька рідкісних світлин, де зображена з Іллею коли він був зовсім маленьким, а також де вже дорослий хлопець і позує разом з маленьким братиком.

Катерина Осадча з сином / Фото: instagram.com/kosadcha

Катерина Осадча з сином / Фото: instagram.com/kosadcha

Зазначимо, що Катерина Осадча щаслива мама трьох синів. 18 лютого2017 року Катерина народила чоловіку, продюсеру та ведучому Юрію Горбунову сина Івана, а 19-го серпня 2021-го на світ з'явився ще один син подружжя Данило. Також у Осадчої є 20-річний син Ілля від попереднього шлюбу з нардепом Олегом Поліщуком.

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