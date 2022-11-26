Категорія
Гламур
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспортРедакція
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English
Катерина Осадча різко звернулася до українців, які хизуються життям за кордоном: "Майте клепку"

Катерина Осадча різко звернулася до українців, які хизуються життям за кордоном: "Майте клепку"

Автор
Марія КоробоваМарія Коробова
Дата публікації
Перегляди
1931
Час на прочитання
2 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Катерина Осадча різко звернулася до українців, які хизуються життям за кордоном: "Майте клепку"

Фото: instagram.com/kosadcha

Зірку обурює поведінка деяких співгромадян в інших країнах.

Телеведуча Катерина Осадча емоційно відреагувала на публікації деяких українців, які хизуються усіма перевагами життя за кордоном і забувають, що в їхній країні триває війна. 

У сторіз в Instagram знаменитість звернулася до своїх співгромадян та попросила мати хоч трохи поваги до тих, хто зараз опинився у скрутному становищі. 

"Не буду нікого відмічати і ганьбити. Але майте клепку, якщо ви в теплі, зі світлом за кордоном, не варто кричати, як вам класно", - написала ведуча.

На думку телеведучої, зараз кожен має право проживати життя, але варто не забувати і про події, які охопили Україну. Найбільше Осадчу розгнівало те, як деякі люди хизуються відвідуваннями ресторанів і кафе, а також виставляють фото з тістечками у Мережу в той день, коли в Україні вшановують пам'ять жертв Голодоморів. 

"Всі мають право на своє життя, але ми зараз всі українці і маємо підтримувати одне одного, а не дратувати. Ну і тарілки з тістечками в День пам'яті жертв голодомору - окремий вид цинізму", написала Катерина.

© instagram.com/kosadcha
Фото: instagram.com/kosadcha

Раніше Катерина Осадча розповіла про українців, які зараз перебувають у російському полоні.

Читайте також:

Повʼязані теми:

Дата публікації
Перегляди
1931
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація