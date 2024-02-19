Катерина Осадча розкрила, як під час війни бореться з тривожністю

3 березня о 21:00 на телеканалі "1+1 Україна" відбудеться прем'єра української адаптації найпопулярнішого розважального проєкту Фінляндії Song Of My Life, який отримав назву "Пісня мого життя".

Ведучою шоу стала Катерина Осадча, яка в ексклюзивному інтерв'ю для сайту 1+1 розсекретила, як під час війни дає раду тривожності, та поділилася думками, як українці можуть наблизити перемогу.

Знаменитість зізналась, що від негативних думок її рятує робота. Осадча намагається себе так навантажити, аби на тривожність просто не було часу. Окрім того, ведуча може послухати медитації, а перед сном почитати художню літературу.

Катерина Осадча – ведуча проєкту "Пісня мого життя"

"Коли я відчуваю тривогу всередині, я працюю. Окрім телебачення, в мене дуже багато роботи: пошук зниклих, фонд, діти, що залишилися без батьків. Намагаюсь, аби на тривожність часу не було. Буває, коли засинаю, є неспокійність. Тоді я слухаю медитації. Я себе привчаю обов'язково перед сном читати. Саме на ніч обираю художню літературу, аби захопитися сюжетом, а не тими емоціями, що всередині", - зізналась ведуча.

Також знаменитість поділилася своїми думками, як українці можуть наблизити перемогу. Ведуча переконана, що необхідно обов'язково донатити на потреби ЗСУ. Окрім того, треба підтримувати близьких та рідних. Також варто перевіряти інформацію та не стати жертвою пропаганди ворога. Катерина Осадча додала, що важливе й ментальне здоров'я, яке необхідно берегти.

Катерина Осадча – ведуча проєкту "Пісня мого життя"

"Потрібно плекати в собі оце відчуття, що я не просто споживач, не той, від кого нічого не залежить або просто очікую. Потрібно докладати зусилля. Наближати перемогу — це не тільки донатити на армію. Це також виражати підтримку рідним в складні періоди, працювати, сплачувати податки, брати активну участь в тому, що відбувається в країні. Ми маємо всередині країни бути сильними, не піддаватися на провокації, протидіяти дезінформації. Ми повинні бути стійкими, тому що ворог може нас вимотати морально. Дуже важливе ментальне здоров'я", - поділилася своїми думками ведуча.

Дивіться прем'єру "Пісні мого життя" 3 березня о 21:00 на телеканалі "1+1 Україна".

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