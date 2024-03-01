Катерина Осадча розповіла про появу ексзаступниці міністра оборони Ганни Маляр у "Пісні мого життя"

Вже у неділю, 3 березня, о 21:00 на телеканалі "1+1 Україна" відбудеться прем'єра проєкту "Пісня мого життя".

Ведучою шоу стала Катерина Осадча. Так, знаменитість поділилася деталями першого епізоду "Пісні мого життя", де з'являться ексзаступниця міністра оборони Ганна Маляр, актор Андрій Ісаєнко, співачка Юлія Саніна і військовослужбовець Олександр Ляшук. Зокрема, кожен з них загадуватиме пісню, яка асоціюється з певним періодом життя.

"Рік тому ми були у Фінляндії і відзняли пілотний епізод проекту "Пісня мого життя". В той момент, коли ми закінчили знімання, зрозуміли, що цей формат дуже личить нашому часу зараз. Адже ми про сенси, пісні, спогади і ностальгію за минулим. В першому епізоді до нас завітають ексзаступниця міністра оборони Ганна Маляр, відомий актор Андрій Ісаєнко, співачка Юлія Саніна і військовослужбовець Олександр Ляшук з котом на прізвисько Шайба. За правилами проєкту, кожен з гостей загадує пісню, яка асоціюється з певним періодом його життя. Хто і яку пісню загадав – не знаю навіть я. Під час знімань було стільки багато спогадів, чуттєвих і карколомних моментів, що я не змогла стримати сліз", – розповіла Катерина Осадча.

Шоу "Пісня мого життя" 3 березня о 21:00 на телеканалі "1+1 Україна"

До того ж, 3 березня виповнюється два роки проєкту з пошуку зниклих цивільних українців "Знайти своїх", який заснувала Катерина Осадча. Так, знаменитість чесно відповіла, скількох українців вдалося врятувати і віднайти:

"Тішуся з того, що ми маємо можливість об'єднувати нашу соціальну роботу з роботою телевізійною. 3 березня два роки тому ми запустили телеграм-канал "Пошук зниклих", який згодом виріс у телевізійний формат. Зараз спільними зусиллями було знайдено 3410 людей. Ми так багато говорили про цивільний полон, приходили до студії з омбудсменом з прав людини Дмитром Лубінцем, розказували, як важливо звернути увагу на цивільний полон. І нарешті через рік з'явилася міжнародна платформа, яка буде присвячена пошуку цивільних полонених, яких викрала росія. Звісно, на нас чекає ще дуже багато роботи, але нарешті щось зрушило з мертвої крапки", – поділилася телеведуча.

Шоу "Пісня мого життя" 3 березня о 21:00 на телеканалі "1+1 Україна"

Дивіться прем’єру "Пісні мого життя" 3 березня о 21:00 на телеканалі "1+1 Україна".

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