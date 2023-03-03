Катерина Осадча розповіла про те, як провела рік повномасштабної війни

Телеведуча Катерина Осадча поділилася, як для неї минув рік від початку повномасштабної війни в Україні.

Увесь цей час зірка займалася пошуками українців, як зникли під час бойових дій. Рівно рік тому Осадча створила Telegram-канал "Пошук зниклих", який згодом трансформувався у масштабний соціальний проєкт, що співпрацює з Нацполіцією, Національним інформаційним бюро, а також з багатьма іншими держструктурами та організаціями.

"Проєкт "Знайти своїх" стартував 3 березня з того, що стало з’являтися дуже багато повідомлень про зниклих людей, зокрема дітей, і вже тоді стало зрозуміло, що людям потрібна інформація, як шукати один одного. За весь цей час ми об'єднали більше двох тисяч сімей. Цінність нашого проєкту полягає в тому, що ми постійно шукаємо нові засоби пошуку, наприклад, на тимчасово окупованій території, де немає зв’язку. Ми з командою іноді говоримо про те, що перемога для нас настане тільки тоді, коли ми знайдемо всіх, хто загубився", - поділилася ведуча.

Катерина Осадча / Фото: instagram.com/kosadcha

До того ж, телеведуча додала, що зараз активно працює над історіями цивільного пошуку, а також намагається достукатися до міжнародного комітету "Червоного Хреста".

"Зараз найскладніші наші історії пошуку - це історії цивільного полону. Ми кожен день намагаємося привернути увагу спільноти до цієї проблеми. Адже наприклад, коли ти чуєш історію про те, що 20-річного хлопця з Бучі, якого вже рік шукає мама, забрали просто з вулиці, то розумієш, що він знаходиться в цивільному полоні. Наразі ми намагаємося достукатися до всіх у міжнародному комітеті "Червоного Хреста", аби вони докладали більше зусиль і їх пускали до наших цивільних полонених. На жаль, "Червоний Хрест" бездіяльний, росіяни не пускають їх до цивільних і до військовополонених. Це надзвичайно велика проблема, з якою нам потрібно боротися", - каже Осадча.

Катерина Осадча / Фото: instagram.com/kosadcha

За рік існування проєкт отримав 7456 заявок про зникнення цивільних осіб, з них 3556 це українці із Маріуполя. Волонтери проєкту за рік здійснили 10 000 контактів з родичами зниклих. Спільними зусиллями встановлено місцезнаходження або відновлено зв‘язок із 2145 українцями.

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