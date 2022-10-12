Катерина Осадча розповіла, як на концерті Земфіри на Кіпрі відбирали українські прапори

Ведуча проєкту "Голос країни-12" Катерина Осадча прокоментувала антивоєнне висловлювання російської виконавиці Земфіри, яке вона вимовила під час свого концерту на Кіпрі.

Осадча зазначила, що такі висловлювання варто було б робити ще на початку повномасштабного вторгнення Росії. Тоді б це мало хоча б якийсь результат. Нині ж слова Земфіри вже нічого не змінять.

"Сказала – добре. А 24 і 26 лютого на величезних сольниках в Москві не сказала, а тоді це було дуже важливо і могло змінити хід справ, коли перші дні і людей ще можна було підняти проти. А зараз це вже таке. Дякуємо, звичайно, але нічого це вже не змінить", - зазначила Осадча.

Фото: instagram.com/kosadcha

Ба більше, ведуча розповіла, що відбувалося під час концерту Земфіри на Кіпрі. Осадча поділилася історією українки, яка була на виступі співачки. Дівчина розповіла, що на вході до залу охоронці забирали у людей синьо-жовті стяги. Українка зуміла пронести із собою прапор. Коли ж Земфіра почала виконувати пісню "Не стреляйте", дівчина кинула їй на сцену синьо-жовтий стяг. Російська співачка мовчи його підняла, віднесла за лаштунки та продовжила далі просто співати, нічого не сказавши.

Фото: instagram.com/kosadcha

"Мені вдалося докинути його (ред. – прапора) просто їй під ноги… Секунда, гасне світло, артистка з кам'яним обличчям піднімає мій прапор і не розгорнувши відносить його за лаштунки. Я і весь натовп починає вигукувати "Ні війні". Минає хвилин п'ять, і вона повертається на сцену, щоб далі співати, неначе нічого не відбулося, і збирати квіти з перших рядів", - йдеться в розповіді українки.

Фото: instagram.com/kosadcha

Земфіра йде за лаштунки з українським прапором / Фото: instagram.com/kosadcha

Нагадаємо, 9 жовтня російська виконавиця Земфіра дала концерт на Кіпрі. Артистка вимовила антивоєнну промову та закликала Росію припинити жахливу війну.

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