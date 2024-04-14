Катерина Осадча розсекретила хобі 7-річного сина і похизувалася його першим важливим досягненням

Українська телеведуча Катерина Осадча розсекретила цікаве хобі їхнього з шоуменом та продюсером Юрієм Горбуновим 7-річного сина.

Виявляється, Іван полюбляє ловити рибу. Тож, у вихідний день знаменитість повела сина на рибалку. У своєму фотоблогу Осадча похизувалася важливим досягненням Івана у рибальстві. Хлопчикові вдалося вперше в житті впіймати рибину без чиєїсь допомоги, вона була невеличкого розміру.

"Сьогодні (14 квітня – прим. ред.) рибний день. Перша в житті Івана самостійно зловлена риба", - поділилася ведуча.

Син Катерини Осадчої та Юрія Горбунова / Фото: instagram.com/kosadcha

Разом із Катериною Осадчою та Іваном на рибалку сходив і наймолодший син знаменитості – дворічний Данило. Хлопчик ретельно стежив за діями старшого братика, допомагав йому та підтримував.

"Рибаки", - підписала фото з синами знаменитість.

Сини Катерини Осадчої та Юрія Горбунова / Фото: instagram.com/kosadcha

Нагадаємо, Катерина Осадча – багатодітна матуся. Знаменитість виховує трьох синів - 21-річного Іллю, 7-річного Івана та 2-річного Данила. Нещодавно ведуча ділилася, як після народження дітей тримає фігуру в тонусі та які косметологічні процедури робить.

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