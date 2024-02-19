Катерина Осадча розсекретила, що з Горбуновим подарувала сину на 7-річчя

Син української ведучої Катерини Осадчої та шоумена Юрія Горбунова 18 лютого відсвяткував свій день народження.

У своєму Instagram знаменитість вже показала, який сюрприз вони з чоловіком зробили Івану на 7-річчя. Так, хлопчина у свій день народження отримав чимало подарунків.

Зокрема, Осадча та Горбунов подарували синові електронний конструктор, де дітлахи можуть робити свої перші кроки в електроніці та навіть змайструвати радіо, яке буде ловити радіохвилі та працюватиме.

Катерина Осадча з сином Іваном / Фото: instagram.com/kosadcha

Катерина Осадча показала, що 7-річний Іван оцінив подарунок та вже почав досліджувати деталі. Тим часом ведуча допомагала йому розібратися, як гратися. Окрім того, серед подарунків були й книги.

Нагадаємо, раніше Катерина Осадча вітала сина у своєму фотоблогу. Ведуча адресувала Івану чимало приємних слів з побажаннями. Окрім того, знаменитість показала, як хлопчик помітно підріс та змінився з роками.

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