Катерина Осадча розсекретила, скільки кіло має ще скинути, аби повернути свою ідеальну фігуру

Ведуча показала свій сніданок.
Українська телеведуча Катерина Осадча, яка показала, як годує маленького сина грудьми, наразі повертає свою допологову форму.
Зірка каналу 1+1 правильно харчується та мріє позбутися від зайвих кілограмів. В Instagram-stories ведуча "Світського життя" поділилася, що прагне схуднути на 7 кіло. Також вона показала свій сніданок. Так, знаменитість їла два тости, соус та декілька шматочків червоної риби.
"Сніданок людини, що прагне скинути 7 кг", – написала Осадча.
Нагадаємо, раніше Катерина Осадча поділилась, як минула її вагітність в 37 років. Зірка народжувала втретє.