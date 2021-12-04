Катерина Осадча розсекретила, за кого вболівала у суперфіналі "Танців з зірками"

Зірка була ведучою зіркового балкона.
Незмінна ведуча програми "Світське життя" Катерина Осадча вирішила розповісти, за кого вболівала в суперфіналі шоу "Танці з зірками".
Зірка була ведучою зіркового балкона та підтримувала учасників. Втім, Катерина хотіла аби перемогла дівчина. Так, знаменитість вболівала за Олю Харлан.
"Я вболівала за дівчину. З Олею Харлан я давно знайома, тому тримала за неї кулаки. Але "срібло" – це ж теж медаль, і я її вітаю", - прокоментувала Катерина.
До речі, також Катерина відповіла, що здивувалась, коли проєкт так швидко покинув Іван Люленов.
Також Осадча прокоментувала й перемогу Артура Логая. Ведуча вважає, що актор чесно переміг, тим більше так вирішили глядачі
"Я не професіонал в танцях і не можу оцінювати майстерність зірок та їхніх партнерів, але думаю, що перемога Артура Логая абсолютно заслужена", - прокоментувала Осадча.
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