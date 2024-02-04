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Катерина Осадча шокувала, як "Дія" видала її за іншу людину

Катерина Осадча шокувала, як "Дія" видала її за іншу людину

Катерина Осадча / Фото: instagram.com/kosadcha

У профілі ведучої з'явилося зовсім інше фото.

Ведуча Катерина Осадча показала, яким чином масовий збій у застосунку "Дія" відобразився у її профілі.

У сторіз своєї сторінки в Instagram зірка розмістила скріншот свого профілю у "Дії", щоправда там була фотографія зовсім іншої людини. Втім, ім'я, прізвище та по-батькові, дата народження та РНОКПП відображалися Осадчої:

"В мене тепер так. Техніка – штука прикра, треба бути готовим до всього. Але є плюси. Це було випробування на міцність і "Дія" стає міцніше", - прокоментувала несправності у роботі "Дії" Осадча.

Катерина Осадча показала наслідок збою у роботі
Катерина Осадча показала наслідок збою у роботі "Дія" в її профілі / Фото: instagram.com/kosadcha

Як відомо, 3 лютого під час голосування за переможця Нацвідбору на "Євробачення-2024" стався масовий збій у роботі "Дія". Віддати свій голос українці могли лише у застосунку. Втім, коли ведучі Нацвідбору оголосили лінії для голосування відкритими, "Дія" припинила працювати.

Як пізніше прокоментував віцепрем'єр-міністр та міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, проблеми у застосунку "Дія" сталися через рекордну кількість користувачів за всю історію проєкту. Замість 800 запитів за секунду, як було під час голосування на Нацвідборі торік, – 15 тисяч запитів.

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