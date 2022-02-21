Катерина Осадча та Юрій Горбунов показали розкішний подарунок, який зробили на 5-річчя сину

Катерина Осадча та Юрій Горбунов показали розкішний подарунок, який зробили на 5-річчя сину

Зіркові батьки здійснили давню мрію Івасика.

Знамените подружжя, ведучі "Голосу країни-12" Катерина Осадча та Юрій Горбунов днями відсвяткували перший ювілей свого старшого спільного сина Івана.

З нагоди свята зіркові батьки влаштували хлопчику незабутній сюрприз – на п'ятий день народження Івасик отримав політ на гелікоптері.

Про сюрприз сину Осадча розповіла у себе в Instagram. Катерина запостила відео, на якому показала як вони з чоловіком Юрім Горбуновим катають Івана на повітряному судні:

"Іван мріяв політати на гелікоптері і до дня народження мрія здійснилася!" – підписала ролик зіркова мама.

Шанувальники Катерини та Юрія похвалили їх за те, що стараються зробити дитинство Івана щасливим: "які ж ви чудові батьки! Просто приклад для багатьох", "ну ви й смілива родина", "ви такі класні, щастя вам!", "така гарна сім’я ...дай Вам Бог на довгі роки... ".

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