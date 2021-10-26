Катерина Осадча та Юрій Горбунов влаштували романтичне побачення у себе вдома

Катерина Осадча та Юрій Горбунов влаштували романтичне побачення у себе вдома

Закохані знайшли час, аби насолодитися одне одним.

Зіркове подружжя Катерина Осадча та Юрій Горбунов вирішили влаштувати романтичне побачення.

Так, у батьків, які виховують двох маленьких дітей, мало часу побути наодинці. Але закохані все ж таки намагаються насолодитися одне одним. Вони вклали дітей спати та влаштували собі романтику.

Побачення Катерини Осадчої та Юрія Горбунова / instagram.com/kosadcha

Подружжя організувало собі ніжну атмосферу. Вони розпалили камін, вимкнули світло, заварили чашечку смачного напою, обнімали та тепло цілували одне одного.

Побачення Катерини Осадчої та Юрія Горбунова / instagram.com/kosadcha

"Дітей вклали, тепер у нас побачення", - поділилася Катя.

Побачення Катерини Осадчої та Юрія Горбунова / instagram.com/kosadcha

Так, у щільному робочому графіку вони встигають й двох маленьких синів виховувати, й приділити час одне одному.

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