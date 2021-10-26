Катерина Осадча та Юрій Горбунов влаштували романтичне побачення у себе вдома

Закохані знайшли час, аби насолодитися одне одним.
Зіркове подружжя Катерина Осадча та Юрій Горбунов вирішили влаштувати романтичне побачення.
Так, у батьків, які виховують двох маленьких дітей, мало часу побути наодинці. Але закохані все ж таки намагаються насолодитися одне одним. Вони вклали дітей спати та влаштували собі романтику.
Подружжя організувало собі ніжну атмосферу. Вони розпалили камін, вимкнули світло, заварили чашечку смачного напою, обнімали та тепло цілували одне одного.
"Дітей вклали, тепер у нас побачення", - поділилася Катя.
Так, у щільному робочому графіку вони встигають й двох маленьких синів виховувати, й приділити час одне одному.
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