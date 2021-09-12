Катерині Осадчій – 38: як змінилася телеведуча

У день народження зірки каналу 1+1 пропонуємо подивитися, як вона змінилася.

Зірка каналу 1+1 Катерина Осадча 12 вересня святкує день народження.

Знаменитості виповнюється 38 років. Аби стати впізнаваною в шоубізнесі, вона спершу пройшла доволі тернистий шлях в ролі моделі та ведучої. Редакція сайту ТСН.ua пропонує подивитися, як змінилася теледіва за 20 років.

Катерина Осадча народилася в Києві 1983 року.

instagram.com/kosadcha

Майбутня зірка від дитинства відрізнялася від однолітків високим зростом. Тому у 13 років Осадча закінчила київську модельну школу та невдовзі поїхала до Японії працювати. Зірка розповідала, що їй доводилося нелегко.

Згодом Катя підписувала контракти та працювала моделлю в Німеччині, Англії та Франції. Так, до Парижа Катерина поїхала у 16.

Втім, у 18 вона вирішила повернулася до України та стати тележурналісткою. Знаменитість займалася вивченням української мови, дикцією та постановкою голосу.

Спершу Осадча працювала кореспонденткою на Першому національному каналі. 2005-го Катерина стала ведучою "Світських хронік" на "Тонісі", а вже за два роки її запросили бути ведучою "Світського життя". Вона інтерв’ювала відомих голлівудських зірок у всьому світі.

2016 рік / Світське життя

У кадрі та на червоних доріжках знаменитість демонструвала стильні луки. А її родзинкою стали екстравагантні капелюшки.

пресслужба каналу "1+1"

2016 рік

2017 рік / instagram.com/kosadcha

2016 рік / tv.ua

Знаменитість завжди захоплювала своїм стилем. Катерина частіше за все з’являється на світських заходах в обтислих сукнях, які підкреслюють її осину талію та довгі ніжки, а також на підборах.

В житті Осадча не вдається до експериментів із зачіскою. Знаменитість носить біляве волосся та інколи змінює відтінки кольору.

instagram.com/kosadcha

Втім, задля фотосесій ведуча може змінити свій імідж.

2013 рік / Vogue

pink.ua

Вдома ж Катерина Осадча надає перевагу зручному одягу та відмовляється від макіяжу. До слова, телезірка не соромиться показувати свою натуральну красу назагал. У фотоблогу ведуча сміливо демонструє обличчя без декоративної косметики.

instagram.com/kosadcha

instagram.com/kosadcha

Також зірка нерідко хизується своєю витонченою фігурою у купальнику.

instagram.com/kosadcha

instagram.com/kosadcha

instagram.com/kosadcha

2019 рік / instagram.com/kosadcha

За 12 років роботи на телеканалі "1+1" Катерина Осадча змінила безліч вбрань та капелюшків, дивувала сміливими зачісками та найстильнішим макіяжем. Крім того, від 2011 року Катерина Осадча стала ведучою шоу "Голос країни". Також знаменитість взяла участь у таких проєктах: "Танці з зірками", "Голос. Діти", "Маленькі гіганти" та "Модель XL".

instagram.com/kosadcha

2020 рік / instagram.com/kosadcha

instagram.com/kosadcha

Ведуча двічі була одруженою. Першим чоловіком Катерини став бізнесмен та народний депутат Олег Поліщук, якому Осадча народила сина Іллю. 2004–го пара розлучилася. 2017 року зірка вийшла заміж за свого колегу Юрія Горбунова та народила сина Івана. 19 серпня 2021 року на світ з'явився ще один малюк. Хлопчика назвали Данилом.

instagram.com/kosadcha

Нагадаємо, раніше редакція сайту ТСН.ua показала, як змінилася за 20 років співачка Оля Полякова. Зірка заявила про себе 2000 року.

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