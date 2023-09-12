Катерина Осадча у день свого ювілею розповіла про кардинальні зміни в житті

Телеведуча Катерина Осадча сьогодні, 12 вересня, святкує свій день народження.

Знаменитість у святковий день вийшла на зв'язок зі своїми шанувальниками в Instagram. Катерина щиро подякувала усім за привітання, а також розповіла, що змінилося в її житті за цей рік.

Так, ведуча зізналася, що зовсім не відчуває свій вік та не замислюється над ним. За словами Катерини, зараз є більш важливі теми для хвилювання.

"Сьогодні мені 40. Це той самий дивний перехід в новий етап, якого я геть не відчуваю і всіх тих криз, жалю за роками і т.д. (Хоча розповідали, що буде, але ні..) Просто в нас так багато навколо проблем, що мої роки це точно найменша проблема, тут би просто знати, що саме буде завтра і що наступить завтра. Я точно знаю, що вік не в паспорті, а всередині, а мені всередині суттєво менше років, але разом з тим вже є досвід життя, але з моїм характером цей досвід не додає спокою", - поділилася Осадча.

Катерина Осадча / Фото: instagram.com/kosadcha

У публікації зірка розповіла, як багато важливих змін відбулося в її житті та про що вона мріє найбільше.

"Я відміряю роки своїми днями народженнями, завжди він співпадав з початком року навчального, так і залишилася звичка. За останній рік було так багато втілено, але переду ще більше. Ми розширили "Пошук зниклих" до масштабів мультиплатформної ініціативи, вийшло 57 випусків "Знайти своїх" з "1+1", ми минулого дня народження збирали на дім для однієї багатодітної родини, а тепер на сьогоднішній день купуємо ще три завдяки бізнесу. Ми випустили благодійну колекцію, підписували меморандуми з державою, вимагали змін до законів і безкінечно ходили кабінетами. Все це були малі кроки, але все це веде до великих змін. В мене попереду так багато планів і справ, маленькі діти і ціла Україна де нам відбудовувати і будувати найкрутішу країну в світі. Ну а бажання я загадаю одне на нас всіх перемоги. І тисячу разів сьогодні скажу ЗСУ, що я зустрічаю свої 40 вдома завдяки кожному герою", - поділилася ведуча.

Нагадаємо, у святковий день Катерину зворушливо привітав з днем народження її чоловік Юрій Горбунов.

Юрій Горбунов та Катерина Осадча / Фото: instagram.com/gorbunovyuriy

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