Катерина Осадча у купальнику показала фігуру за три місяці після пологів: "Є над чим працювати"

Катерина Осадча у купальнику показала фігуру за три місяці після пологів: "Є над чим працювати"

Зірка тричі народжувала.

Незмінна ведуча програми "Світське життя" Катерина Осадча 19 серпня народила третього сина.

Після пологів зірка намагається повернути свої ідеальні форми. Результатами свого схуднення знаменитість вирішила поділитися на сторінці в Instagram.

Катерина Осадча у купальнику / instagram.com/kosadcha

Так, Катерина опублікувала фото, на якому зображена у чорному купальнику. На знімку видно, що у ведучої доволі струнка та підтягнута фігура. Втім, зірка переконана, що їй "ще є над чим працювати".

Катерина Осадча у купальнику / instagram.com/kosadcha

"Фото в купальнику повернулися до стрічки. Але ще є над чим працювати. Дива не трапляються, зайві кіло самі не зникнуть, на жаль", - підписала фото знаменитість.

Катерина Осадча у купальнику / instagram.com/kosadcha

До слова, знімки були зроблені в Абу-Дабі, де наразі Катерина насолоджується відпочинком.

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