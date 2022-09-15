Катерина Осадча у куртці на голе тіло та в патріотичній мінісукні зачарувала красою

У свій день народження Катерина Осадча, яка також заснувала Telegram‑канал "Пошук зниклих", оголосила благодійний збір для покупки будинку для родини, яка виховує 10 дітей.

Задля цього Осадча згадала своє модельне минуле та знялася у стильній фотосесії у патріотичних вбраннях від українських дизайнерів. Кожна річ була створена ексклюзивно у єдиному екземплярі і буде розіграна серед тих, хто задонатить від 100 грн і більше для будинку для багатодітної родини:

Катерина Осадча / Фото: jetsetter.ua

Катерина Осадча / Фото: jetsetter.ua

"Разом з українськими дизайнерами ми в мій день народження зробили благодійний дроп із семи унікальних речей. Протягом місяця ми будемо розігрувати ці речі серед тих, хто зробив внесок 100 гривень і більше. Важлива умова - донат не має бути анонімним, адже так ми вас не знайдемо", - розповіла Осадча.

Катерина Осадча / Фото: jetsetter.ua

Катерина Осадча / Фото: jetsetter.ua

У колекції представлені вбрання від таких українських дизайнерів: Іван Фролов, Лілія Пустовіт, Олена Рева, Ельвіра Гасанова, Руслан Багінський, Юлія Магдич, Артур Кулаковський, пише JetSetter.

Катерина Осадча / Фото: jetsetter.ua

Катерина Осадча / Фото: jetsetter.ua

Катерина Осадча / Фото: jetsetter.ua

Фотографинею виступила знаменита Соня Плакидюк.

Як розповіла Катерина, за перший день їй вже вдалося зібрати один мільйон гривень, ще залишилося зібрати два.

Якщо ви також хочете долучитися до доброї справи і підтримати важливу ініціативу "Дім для дітей", свій донат ви можете зробити за посиланням.

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