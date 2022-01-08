Осадча у легкій сукенці попозувала на пальмі та розсекретила країну, де відпочиває

Ведуча з сім’єю гайнула до теплих країв.
Ведуча "Світського життя" Катерина Осадча продовжує насолоджуватися відпусткою за кордоном.
Зірка каналу 1+1 разом з синами та чоловіком, ведучим Юрієм Горбуновим після святкування Нового року у Карпатах полетіла до теплих країв. Знаменитість розсекретила, де відпочиває з рідними. Так, подружжя з дітьми тішиться сонцю та морю у Таїланді.
Також Осадча влаштувала імпровізовану фотосесію на пляжі. Знаменитість одягнула білу сукенку та попозувала на пальмі. Пляжний лук вона доповнила солом'яним капелюхом, намистом та браслетом на ніжку.
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