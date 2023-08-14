Катерина Осадча у леопардовому купальнику посвітила стрункою та підтягнутою фігурою

Ведуча "Голосу країни-13" Катерина Осадча показалася у леопардовому купальнику біля басейну.

В Instagram-stories знаменитість розповіла, що її купальне вбрання незвичайне. Зокрема, у купальнику можна спокійно засмагати та не боятися, що залишаться білі сліди. Окрім того, він чудово захищає шкіру від ультрафіолетових променів. Ба більше, ще один плюс купального вбрання це те, що воно швидко висихає.

"Більше не буде білих смуг на тілі від купальника. Розповім про розумні купальники, які пропускають засмагу та працюють, як крем SPF 35. Цей смарт-купальник захищає від фотостаріння та від ультрафіолету, а також він дуже швидко сохне, що надзвичайно зручно", - поділилася ведуча.

Катерина Осадча / Фото: instagram.com/kosadcha

Однак суцільний купальник не лише має гарні властивості, а й чудово підкреслив фігуру Катерини Осадчої. Ведуча продемонструвала, що у неї струнке та підтягнуте тіло.

"Гарного вам залишку літа і бажаю вам насолодитися, наскільки це зараз можливо, цими днями літа", - побажала підписникам ведуча.

Катерина Осадча / Фото: instagram.com/kosadcha

Нагадаємо, нещодавно стрункою фігурою у купальнику похизувалася акторка Анна Саліванчук. Знаменитість показала, як тримає тіло в тонусі та які виконує спортивні вправи.

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