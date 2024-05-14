Катерина Осадча в обтислих лосинах і майці пожалілася на зайві кіло і розсекретила, як худне до літа

Українська телеведуча Катерина Осадча пожалілася, що набрала зайві кіло, та розсекретила, як їх позбувається.

У своєму Instagram знаменитість зізналась, що погладшала на два кілограми. Тож, до літа Осадча рішуче налаштована їх позбутися. Ведуча поділилася, що ніколи не була задоволена своєю фігурою, тож завжди ретельно стежить за харчуванням.

Катерина Осадча / Фото: instagram.com/kosadcha

Зокрема, Катерина Осадча після 15:00 не їсть цукру. Ведуча дотримується роздільного харчування, не вживає хліб та п'є багато води.

"Не пам'ятаю часу, коли я була задоволена своєю фігурою. Тому завжди стежу за тим, що їм. Аби не розпливатися, а якщо треба, то і повертатися у форму, то жодного цукру після 15:00, сюди входять і фрукти. Тільки роздільне харчування (вуглеводи окремо від білків, а людською мовою – каша окремо, котлета окремо, але все можна із салатом. Хлібу – ні, багато води", - поділилася знаменитість.

Катерина Осадча / Фото: instagram.com/kosadcha

Також Катерина Осадча займається фізичними активностями. Ведучій у цьому допомагають сини. Як зізналась знаменитість, вони не дають їй сидіти на одному місці: "Ці двоє – моє постійне тренування".

Катерина Осадча з синами / Фото: instagram.com/kosadcha

Нагадаємо, нещодавно Катерина Осадча поділилася архівним фото 15-річної давнини. Ведуча показала, який вигляд мала на початку кар'єри та як із роками змінилася.

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