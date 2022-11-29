Катерина Осадча відповіла на чергові закиди хейтерів: "Відпишіться і не дивіться"

Телеведуча Катерина Осадча різко відповіла на чергові закиди хейтерів на своїй сторінці в Instagram.

У своїх соцмережах знаменитість постійно отримує безліч коментарів із критикою. За словами Катерини, зараз люди хочуть знайти у всьому щось негативне та звинуватити в цьому інших. Ведуча розповіла про новий "вид" хейту, який нещодавно побачила на сторінці.

Фото: instagram.com/kosadcha

"Новий вид хейту. Від тих, хто за кордоном і хто працюють далеко від дому бажають, ніколи не відчути, що відчули вони. Я вже починаю колекціонувати різновиди закидів", - написала Осадча.

Фото: instagram.com/kosadcha

За словами Катерини, зараз, щоб ти не робив - працював в Україні чи виїхав за кордон, мовчав би про віну чи ні, - люди все одно знайдуть, у чому тебе звинуватити. На думку зірки, зараз уся ця ворожнеча між українцями не на часі, адже усі ми маємо думати про перемогу.

"Друзі, всі, хто "був про мене іншої думки", не хоче мене бачити, не подобається все, що я роблю, відпишіться і не дивіться, зробіть ласку! У нас так багато справ до перемоги, що хейт точно не на часі", - заявила Осадча.

Нагадаємо, днями Катерина Осадча різко звернулася до українців, які хваляться своїм життя за кордоном.

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