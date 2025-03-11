Катерина Осадча висловилася про чутки про її вагітність: "Раз на п'ять років плітка підтверджується"

Українська ведуча Катерина Осадча висловилася про чутки про її вагітність.

Знаменитість у своєму Instagram відповіла на найпопулярніші плітки про неї. За словами зірки, найпоширеніша з них стосується її "вагітності". Катерина Осадча зазначає, що їй неабияк часто приписують цікавий стан, а особливо, коли вона одягає сукню, яка "трішечки показує зайве на талії". Ведуча говорить, що ці чутки не відповідають дійсності, утім, за її словами, "раз на п'ять років плітка підтверджується".

"Щоразу, коли я виходжу в сукні, яка трішечки показує зайве на талії, - я вагітна. Але треба зауважити, що раз на п'ять років ця плітка підтверджується", - прокоментувала ведуча.

Катерина Осадча / Фото: instagram.com/kosadcha

Також Катерина Осадча поділилася, що в неї часто запитують, якою фарбою для волосся вона користується. Однак знаменитість запевнила, що в неї природний колір. Тож, волосся Осадча жодного разу не фарбувала.

До речі, ведуча також спростувала міф, що в неї вдома колекція капелюшків. Знаменитість говорить, що це зовсім не так. За словами Осадчою, в її гардеробі є лише ті головні убори, які вона носить від сонця.

Нагадаємо, нещодавно Катерина Осадча показала рідкісне фото з мамою, на якому приголомшила її молодим виглядом. Також знаменитість привітала рідну людину з важливим святом.

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