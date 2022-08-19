Катерина Осадча вперше показала обличчя молодшого сина

Ведуча вокального шоу "Голос країни" Катерина Осадча сьогодні святкує перший день народження молодшого сина Данила.

Катерина Осадча сьогодні, 19 серпня, святкує перший день народження їхнього з Юрієм Горбуновим молодшого сина Данила.

З цієї нагоди зіркова мама вперше показала обличчя хлопчика відтоді, як він підріс. На сторінці в Instagram Осадча запостила декілька кадрів, зроблених влітку у парку. На фотографіях Катерина позує, сидячи на траві і разом зі старшим сином Іваном тримає Данилка за руки, допомагаючи йому робити перші кроки:

"З Днем народження, наш Данилко! Такий буремний перший рік життя, але ми обіцяємо, що на парад Перемоги підемо разом зовсім скоро. Радіємо кожному новому звуку і зубу і переживаємо ці миті, як вперше!" – підписала фото Осадча.

Катерина Осадча з синами / Фото: instagram.com/kosadcha

Катерина Осадча з синами / Фото: instagram.com/kosadcha

Своєю чергою, підписники ведучої привітали її зі святом: "які гарні блондинчики! Вітаю вас", "Вітання для Данилка! Міцного здоров'я, щасливого дитинства і мирного неба!", "з днем народження, маленький українець!".

Катерина Осадча з синами / Фото: instagram.com/kosadcha

Нагадаємо, що раніше Катерина Осадча поділилася фото з пологового і показала, як народжувала молодшого сина.

Читайте також: