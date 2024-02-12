Катерина Осадча вперше розповіла про доленосне рішення, яке кардинально змінило її життя

3 березня о 21:00 на телеканалі "1+1 Україна" відбудеться прем'єра першого сезону української адаптації найпопулярнішого розважального проєкту Фінляндії Song Of My Life, що матиме назву "Пісня мого життя" та транслюватиметься щонеділі.

За правилами проєкту, зіркові учасники та лідери думок загадують пісні, що асоціюються в них з певним важливим періодом життя, а сучасні українські артисти виконають їх на сцені. Гості та телеглядачі будуть намагатися відгадати, чия історія захована під загаданою піснею. Зірки розкажуть ексклюзивні та зворушливі подробиці свого життя, які ніхто ніколи не чув до цього моменту, поділяться болем, радістю, перемогами та падіннями.

Катерина Осадча – ведуча проєкту "Пісня мого життя"

Ведучою проєкту стала Катерина Осадча. У рамках шоу знаменитість вже поділилася власною історією, що пов'язана з піснею Ірини Білик – "Так просто".

Зокрема, ведуча пригадала, як у 14 років прийняла доленосне рішення, яке кардинально змінило її модельну кар'єру.

Катерина Осадча – ведуча проєкту "Пісня мого життя"

"Коли мені було 14 років, я працювала манекенницею в Києві і брала участь у найпопулярнішому конкурсі серед моделей "Чорна перлина". Це було приблизно як номінація на "Оскар", тільки для моделей. Я була однією з тих, кому пророкували перемогу. Але коли репетиції були вже в самому розпалі, мені прийшло запрошення від японської модельної агенції. Виявилося, що я пройшла відбір і треба було летіти до Японії ще до того, як відбудеться фінал конкурсу", - пригадала ведуча.

Катерина Осадча тоді вагалася, як їй вчинити. Однак знаменитість обрала Японію. Рішення кардинально змінило кар'єру ведучої, адже після цього на неї чекав неабиякий успіх на подіумі та усвідомлення, чого ж вона насправді хоче досягнути.

Катерина Осадча – ведуча проєкту "Пісня мого життя"

"У той момент я стояла на роздоріжжі і не знала, куди рухатись далі - до перемоги і визнання в Україні чи контракту і невідомості в Японії. Тоді ми репетирували один з виходів на подіум під пісню Білик "Так просто". Зараз і все моє життя ця пісня асоціюється з непростим рішенням. Конкурс я залишила і полетіла до Японії. Звісно, це докорінно змінило моє життя. Далі був контракт з модельною агенцією в Парижі і усвідомлення, чого хочу насправді", - поділилася Осадча.

Хто з популярних зірок вже 3 березня розкриє власні секрети – дивіться на телеканалі "1+1 Україна".

Читайте також: