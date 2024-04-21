Катерина Осадча вперше за тривалий час показалася зі своїм помітно підрослим 21-річним сином

Також знаменитість заговорила про відмінність поколінь в їхній родині.

Українська телеведуча Катерина Осадча вперше за тривалий час показала свого 21-річного сина.

Зазвичай знаменитість вкрай рідко ділиться сімейними кадрами з Іллею, однак цього разу зробила виняток. Осадча опублікувала в Instagram серію світлин із 21-річним сином, які вони зробили у фотобудці. На світлинах Катерина та Ілля усміхнено позували одне біля одного.

Катерина Осадча зі старшим сином Іллею / Фото: instagram.com/kosadcha

Зокрема, знаменитість також розповіла про відмінність поколінь в їхній родині. Ведуча вважається поколінням Y або "міленіалом". Це люди, які на момент настання нового тисячоліття були в юному віці.

Катерина Осадча / Фото: instagram.com/kosadcha

Старший син ведучої належить до покоління Z або "зумерів". Це люди, які народилися на початку нового тисячоліття. На відміну від "міленіалів", сучасні технології для них – це буденність, а не щось із майбутнього.

За словами Катерини Осадчої, її чоловік Юрій Горбунов належить до покоління Х. Це ті люди, які застали післявоєнну відбудову, падіння Берлінської стіни і кінець "холодної війни".

Юрій Горбунов та Катерина Осадча / Фото: instagram.com/kosadcha

А от молодші діти ведучої Іван та Данило – це вже покоління "Альфа", тобто ті, які прийшли на зміну "зумерам".

Сини Катерини Осадчої та Юрія Горбунова / Фото: instagram.com/kosadcha

Катерина Осадча звернула увагу, що в їхній родині присутні всі чотири покоління.

Юрій Горбунов із синами Іваном та Данилом / Фото: instagram.com/kosadcha

Нагадаємо, нещодавно ведуча розповіла про хобі 7-річного сина Івана. Ведуча також розсекретила його перше досягнення в улюбленій справі.

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