Катерина Осадча з чоловіком замилували, як з дітьми напередодні Великодня проводять час

Ведуча також поділилася планами на Свято Христового Воскресіння.
Українська телеведуча Катерина Осадча та її чоловік, ведучий і продюсер Юрій Горбунов потішили шанувальників родинним контентом.
У своїх фотоблогах зіркове подружжя опублікувало низку світлин зі своїми дітьми. Зокрема, Катерина показала, як гралася з дворічним Данилком вдома. Ведуча разом з сином розвивали дрібну моторику та навчалися рахувати за іграми.
"Скільки б іграшок не було, а пляшка з камінцями найцікавіша", - з гумором написала зірка.
Також ведуча поділилася планами, як проведе Великдень. За словами Катерини, спочатку звечора вони підуть до церкви та освятять святкові кошики, а потім зберуться усією родиною за столом.
"Завтра великий день! Плануємо сьогодні ввечері йти святити паски. Не завжди встигаю пекти їх сама, але великодній стіл і ранок завжди сповнені тепла. Люблю ці моменти, коли всі збираємося разом. І дім, який наповнений цим світлом", - зворушила Осадча.
Своєю чергою, Юрій Горбунов також поділився знімками, як минає їхнє очікування Великодня. Зокрема, ведучий показав фото з сином Іваном на рибалці.
Нагадаємо, нещодавно співачка Камалія показала своїх підрослих 10-річних доньок, з якими зустрілася за кордоном.
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