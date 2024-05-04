Катерина Осадча з чоловіком замилували, як з дітьми напередодні Великодня проводять час

Українська телеведуча Катерина Осадча та її чоловік, ведучий і продюсер Юрій Горбунов потішили шанувальників родинним контентом.

У своїх фотоблогах зіркове подружжя опублікувало низку світлин зі своїми дітьми. Зокрема, Катерина показала, як гралася з дворічним Данилком вдома. Ведуча разом з сином розвивали дрібну моторику та навчалися рахувати за іграми.

"Скільки б іграшок не було, а пляшка з камінцями найцікавіша", - з гумором написала зірка.

Катерина Осадча з сином / Фото: instagram.com/kosadcha

Також ведуча поділилася планами, як проведе Великдень. За словами Катерини, спочатку звечора вони підуть до церкви та освятять святкові кошики, а потім зберуться усією родиною за столом.

Катерина Осадча з синами / Фото: instagram.com/kosadcha

Катерина Осадча / Фото: instagram.com/kosadcha

"Завтра великий день! Плануємо сьогодні ввечері йти святити паски. Не завжди встигаю пекти їх сама, але великодній стіл і ранок завжди сповнені тепла. Люблю ці моменти, коли всі збираємося разом. І дім, який наповнений цим світлом", - зворушила Осадча.

Своєю чергою, Юрій Горбунов також поділився знімками, як минає їхнє очікування Великодня. Зокрема, ведучий показав фото з сином Іваном на рибалці.

Юрій Горбунов з сином / Фото: instagram.com/kosadcha

Син Юрія Горбунова і Катерини Осадчої / Фото: instagram.com/kosadcha

Нагадаємо, нещодавно співачка Камалія показала своїх підрослих 10-річних доньок, з якими зустрілася за кордоном.

Читайте також: