Катерина Осадча з пологового показала, як народжувала другого сина

Ведуча та авторка проєкту "Знайти своїх" Катерина Осадча та ведучий і продюсер Юрій Горбунов сьогодні мають привід для радощів.
Сьогодні, 19 серпня, виповнюється рочок молодшому сину Катерини Осадчої та Юрія Горбунова.
З цієї нагоди зіркові батьки поділилися зворушливими кадрами хлопчика. А Катерина Осадча вперше опублікувала світлини з пологового і показала, як малюк з'явився на світ.
У сторіз своєї сторінки в Instagram Катерина розмістила декілька фото, де постає у пологовому залі. Увесь цей час поруч з Осадчою був її чоловік Юрій Горбунов. Також ведуча показала, який вигляд мала палата, де вона перебувала.
"Нічна романтика рік тому з Юрою. Він смішив мене, що це БДСМ-приладдя, а не пологовий", - пригадала Осадча, як жартував чоловік.
Окрім Горбунова, з почуттям гумору опинилася й акушерка: "Чому діти народжуються вночі? Мені акушерка відповіла коротко і ємко: "Коли робляться, тоді й родяться". Народна мудрість", - розповіла Катерина.
Своєю чергою, Юрій Горбунов показав фото хлопчика і подякував дружині за синів:
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"Сьогодні нашому молодшому синочку Данилу 1 рочок! Ще вчора наша мамуся на Яблуневий Спас народила нашого хлопчика, а сьогодні він уже каже "дай","на","ням" ,"мама" і "тятя",і швидше за всіх на світі повзає на колінцях по дому. Дякую тобі моя Катруся за синів! Я люблю тебе! Нехай швидше закінчиться війна і вони ростуть щасливі під мирним українським небом!" – написав Горбунов.
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