Катерина Осадча зачарувала своєю жіночністю у патріотичній фотосесії

Зірка разом із відомим українським брендом запустила свою першу колекцію одягу.
Телеведуча Катерина Осадча захопила своїх шанувальників кадрами з нової фотосесії.
Знаменитість продемонструвала в кадрі патріотичне вбрання зі своєї першої колекції одягу, яку розробила спільно з українським брендом One by One.
На світлинах Осадча з легким макіяжем та повітряними локонами продемонструвала два образи в синьо-жовтих кольорах. Один із них складався із сукні яскравого синього кольору з об'ємними рукавами, на яких був вишитий український орнамент і лозунг колекції "Я без тебе, як синій без жовтого".
А для другого луку Катерина обрала джинси та схожу жовту сорочку, теж із відповідним написом на рукавах: "Я без тебе, як жовтий без синього".
Як розповіла Катерина, колекція має також свою важливу благодійну мету. Купуючи мерч, українці зможуть підтримати проєкт Осадчої "Пошук зниклих", який допомагає українцям знаходити рідних під час війни, де б вони не опинилися.
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