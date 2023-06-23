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Катерина Осадча зачарувала своєю жіночністю у патріотичній фотосесії

Автор
Марія КоробоваМарія Коробова
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Катерина Осадча зачарувала своєю жіночністю у патріотичній фотосесії

Катерина Осадча / Фото: instagram.com/kosadcha

Зірка разом із відомим українським брендом запустила свою першу колекцію одягу.

Телеведуча Катерина Осадча захопила своїх шанувальників кадрами з нової фотосесії.

Знаменитість продемонструвала в кадрі патріотичне вбрання зі своєї першої колекції одягу, яку розробила спільно з українським брендом One by One.

На світлинах Осадча з легким макіяжем та повітряними локонами продемонструвала два образи в синьо-жовтих кольорах. Один із них складався із сукні яскравого синього кольору з об'ємними рукавами, на яких був вишитий український орнамент і лозунг колекції "Я без тебе, як синій без жовтого".

Катерина Осадча / © instagram.com/kosadcha
Катерина Осадча / Фото: instagram.com/kosadcha

А для другого луку Катерина обрала джинси та схожу жовту сорочку, теж із відповідним написом на рукавах: "Я без тебе, як жовтий без синього". 

Катерина Осадча / © instagram.com/kosadcha
Катерина Осадча / Фото: instagram.com/kosadcha

Як розповіла Катерина, колекція має також свою важливу благодійну мету. Купуючи мерч, українці зможуть підтримати проєкт Осадчої "Пошук зниклих", який допомагає українцям знаходити рідних під час війни, де б вони не опинилися.

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Дата публікації
Перегляди
4372
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