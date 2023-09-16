Катерина Осадча захопила чесним селфі без жодної краплі косметики

Телеведуча Катерина Осадча зачарувала шанувальників своїми фото без макіяжу.

Знаменитість поділилася в своїх Instagram-stories домашніми селфі, на яких відпочивала у ліжку після важкого робочого дня. Катерина показалася у яскравій піжамі та без жодної краплі косметики.

У підписі до світлини Осадча поділилася своїми роздумами про те, наскільки соцмережі змінюють нашу реальність та змушують бути не чесними по відношенню до себе і оточуючих.

Катерина Осадча / Фото: instagram.com/kosadcha

"Можливо ми українці почнемо в соцмережах чесно розповідати про себе, адже нам всім м'яко кажучи не дуже. Але ми продовжуємо робити вигляд, що все ОК... Часто думаю зараз про викривлену реальність соцмереж. Дві крайності - усміхені, щасливі або смерть. Ніби нічого не існує між цим", - написала Катерина.

Катерина Осадча / Фото: instagram.com/kosadcha

Нагадаємо, що зовсім нещодавно Катерина Осадча відсвяткувала свій 40-й день народження. У свій ювілей ведуча поділилася з фанами, як змінилося її життя за цей рік.

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