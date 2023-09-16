Категорія
Гламур
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Катерина Осадча захопила чесним селфі без жодної краплі косметики

Автор
Марія КоробоваМарія Коробова
Дата публікації
Перегляди
297
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Катерина Осадча захопила чесним селфі без жодної краплі косметики

Катерина Осадча / Фото: instagram.com/gorbunovyuriy

Зірка заговорила про відвертість у соцмережах.

Телеведуча Катерина Осадча зачарувала шанувальників своїми фото без макіяжу.

Знаменитість поділилася в своїх Instagram-stories домашніми селфі, на яких відпочивала у ліжку після важкого робочого дня. Катерина показалася у яскравій піжамі та без жодної краплі косметики.

У підписі до світлини Осадча поділилася своїми роздумами про те, наскільки соцмережі змінюють нашу реальність та змушують бути не чесними по відношенню до себе і оточуючих.

Катерина Осадча / © instagram.com/kosadcha
Катерина Осадча / Фото: instagram.com/kosadcha

"Можливо ми українці почнемо в соцмережах чесно розповідати про себе, адже нам всім м'яко кажучи не дуже. Але ми продовжуємо робити вигляд, що все ОК... Часто думаю зараз про викривлену реальність соцмереж. Дві крайності - усміхені, щасливі або смерть. Ніби нічого не існує між цим", - написала Катерина.

Катерина Осадча / © instagram.com/kosadcha
Катерина Осадча / Фото: instagram.com/kosadcha

Нагадаємо, що зовсім нещодавно Катерина Осадча відсвяткувала свій 40-й день народження. У свій ювілей ведуча поділилася з фанами, як змінилося її життя за цей рік.

Читайте також:

Повʼязані теми:

Дата публікації
Перегляди
297
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація