Катерина Осадча захопила фото з двома синами та як вони біля басейну бавилися

Українська телеведуча Катерина Осадча поділилася, як минають літні канікули її двох дітей.

Так, у фотоблогу знаменитість опублікувала низку світлин з семирічним Іваном і дворічним Данилом. Катерина показалася біля басейну, де поблизу лежали дитячі іграшки та круг для плавання. Окрім того, ведуча нагадала про хобі Івана – серфінг. І поділилася знімком, як хлопець намагається стати на дошку в басейні просто неба, пожартувавши про відсутність хвиль.

Сини Катерини Осадчої / Фото: instagram.com/kosadcha

Сини Катерини Осадчої / Фото: instagram.com/kosadcha

Обидва хлопчики також позасмагали й провели активний день з мамою. Зокрема, Катерина поділилася, що її сини, окрім розваг, також навчалися. І додала, що діти дозволяють їй почуватися набагато молодшою за свій вік.

Сини Катерини Осадчої / Фото: instagram.com/kosadcha

Сини Катерини Осадчої / Фото: instagram.com/kosadcha

"А взагалі сьогодні був гарний день вдома. Коли вперемішку морозиво, мокрі плавки, сльози, сміх, полуниця, "не буду спати", табличка множення і англійська, як мені може бути 40, якщо я знову вчу дитину, як буде англійською "привіт", - написала Осадча.

Нагадаємо, нещодавно Катерина Осадча поділилася рідкісними фото з батьком і привітала його з важливим святом.

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