Катерина Осадча захворіла разом з 5-річним сином: "Неділя не з супер новинами"

Також ведуча показала, як її підбадьорює чоловік Юрій Горбунов.

Ведуча та авторка проєкту "Пошук зниклих" Катерина Осадча поділилася сумними новинами.

Зокрема, знаменитість у в Instagram-stories розповіла, що захворіла. Однак, хворобу підхопила не лише вона, а й її 5-річний син Іван.

"Наша неділя не з супер новинами – трохи прихворіли", - поділилася ведуча.

Катерина Осадча разом з 5-річним сином / Фото: instagram.com/kosadcha

Осадча не стала вдаватися у деталі хвороби. Хоча прихильники хвилювалися, тож засипали знаменитість запитаннями, як вони з Іваном почуваються. Катерина зазначила, що боряться з хворобою.

"Хворіємо, але не здаємося", - коротко відповіла Осадча.

Хвора Катерина Осадча / Фото: instagram.com/kosadcha

До речі, знаменитість також показала, як її підбадьорює чоловік, ведучий та продюсер Юрій Горбунов. Шоумен подарував дружині букет червоних троянд, аби вона не засмучувалась та була з гарним настроєм.

"Квіти від Юрія Горбунова тішать", - поділилася ведуча та показала фото квітів.

Квіти, які Юрій Горбунов подарував Катерині Осадчій / Фото: instagram.com/kosadcha

Нагадаємо, нещодавно хворів маленький син Наталки Денисенко. У 5-річного Андрійка була висока температура, яку було складно збити.

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