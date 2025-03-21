Катерина Осадча замилувала фото з синами від Горбунова та показала їхні розваги за кордоном

Ведуча побувала у відпустці з дітьми.
Українська ведуча Катерина Осадча поділилася спогадами про свою нещодавню поїздку з дітьми за кордон.
У фотоблогу знаменитість похизувалася фото з Іваном і Данилом. Так, Катерина ненадовго відклала всі робочі питання та поїхала насолоджуватися відпочинком з двома малюками. Місцем спокою на цей раз стала поїздка до моря за кордон.
Осадча також розповіла, як вони проводили час утрьох. За словами багатодітної мами, вона нарешті змогла сповільнитися, налагодити режим і поговорити з синами про своє. Крім того, сімейство насолоджувалося активним дозвіллям без гаджетів і каталося на велосипедах.
Для повернення натхнення Катерина також зустрічала заходи сонця й влаштовувала імпровізовані фотосесії на природі.
"Кілька днів між справами і відрядженнями", — лаконічно підписала кадри Осадча.
Зі свого боку, чоловік ведучої Юрій Горбунов під публікацією коханої з їхніми синами залишив смайлики у формі сердечок.
Нагадаємо, нещодавно ведучий Володимир Остапчук з дружиною Катериною також показали свою весняну подорож. Подружжя з тримісячним сином виїхало за кордон насолодитися містом кохання.
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