Катерина Осадча замилувала фото з синами від Горбунова та показала їхні розваги за кордоном

Українська ведуча Катерина Осадча поділилася спогадами про свою нещодавню поїздку з дітьми за кордон.

У фотоблогу знаменитість похизувалася фото з Іваном і Данилом. Так, Катерина ненадовго відклала всі робочі питання та поїхала насолоджуватися відпочинком з двома малюками. Місцем спокою на цей раз стала поїздка до моря за кордон.

Катерина Осадча показала подорож з дітьми до моря / Фото: instagram.com/kosadcha

Осадча також розповіла, як вони проводили час утрьох. За словами багатодітної мами, вона нарешті змогла сповільнитися, налагодити режим і поговорити з синами про своє. Крім того, сімейство насолоджувалося активним дозвіллям без гаджетів і каталося на велосипедах.

Катерина Осадча показала подорож з дітьми до моря / Фото: instagram.com/kosadcha

Катерина Осадча показала подорож з дітьми до моря / Фото: instagram.com/kosadcha

Для повернення натхнення Катерина також зустрічала заходи сонця й влаштовувала імпровізовані фотосесії на природі.

Катерина Осадча показала подорож з дітьми до моря / Фото: instagram.com/kosadcha

Катерина Осадча показала подорож з дітьми до моря / Фото: instagram.com/kosadcha

"Кілька днів між справами і відрядженнями", — лаконічно підписала кадри Осадча.

Зі свого боку, чоловік ведучої Юрій Горбунов під публікацією коханої з їхніми синами залишив смайлики у формі сердечок.

Нагадаємо, нещодавно ведучий Володимир Остапчук з дружиною Катериною також показали свою весняну подорож. Подружжя з тримісячним сином виїхало за кордон насолодитися містом кохання.

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