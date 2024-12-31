Катерина Осадча замилувала фото зі старшим і наймолодшим сином та як минає їхній останній день року

Українська ведуча Катерина Осадча поступово починає готуватися до Нового року.

Зокрема, напередодні підбила підсумки року, що минає. Знаменитість не стала писати довгі тексти, а лише жартома зазначила, що "живі". І додала своє фото, як на святковий стіл ставить страви.

Катерина Осадча / Фото: instagram.com/kosadcha

Проте згодом Катерина показала своїх синів і зізналася, що вдячна 2024 року за те, що "цього року дах залишився на місці". На світлині зірка позує без макіяжу в піжамі під ковдрою в ліжку, поруч з нею бавиться найменший син Данило, а на краю ліжка сидить старший син ведучої від першого шлюбу Ілля.

Катерина Осадча з синами / Фото: instagram.com/kosadcha

До слова, 22-річний Ілля лише нещодавно повернувся зі США до України. Разом з родиною хлопець уже встиг відсвяткувати Різдво. І також у колі родини зустріне Новий рік. Поки що Осадча не ділилася планами на святковий вечір, але, вочевидь, сімейство традиційно куштуватиме смаколики.

Нагадаємо, нещодавно Катерина Осадча показувала миле фото з батьками у своєму просторому будинку. Також ведуча засвітила новорічну ялинку та показала, як її прикрасила.