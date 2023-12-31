Катерина Осадча замилувала кадрами з Горбуновим і їхніми дітьми й показала, як минув рік

Ведуча Катерина Осадча показала відео з чоловіком, шоуменом Юрієм Горбуновим і їхніми синами, в якому зібрала найцікавіші моменти за цей рік.

У своєму Instagram зірка проаналізувала, яким видався для неї рік. Зокрема, Осадча змонтувала зворушливий ролик, де у 33-х кадрах показала свій 2024 рік.

Так, у ведучої назбиралося чимало цінних моментів. Зокрема, вона показала свою родину. У ролику можна побачити святкування днів народжень молодших синів, їхнє дозвілля, обійми з чоловіком і прогулянки з найріднішими.

Катерина Осадча показала, яким для неї був рік, що минає / Фото: instagram.com/kosadcha

Катерина Осадча показала, яким для неї був рік, що минає / Фото: instagram.com/kosadcha

Катерина Осадча показала, яким для неї був рік, що минає / Фото: instagram.com/kosadcha

Катерина Осадча показала, яким для неї був рік, що минає / Фото: instagram.com/kosadcha

Катерина Осадча показала, яким для неї був рік, що минає / Фото: instagram.com/kosadcha

Катерина Осадча показала, яким для неї був рік, що минає / Фото: instagram.com/kosadcha

Також рік, що минає, видався для Катерини продуктивним. Зірка запостила кадри з відряджень, різноманітних знімань і благодійних проєктів.

Катерина Осадча показала, яким для неї був рік, що минає / Фото: instagram.com/kosadcha

Катерина Осадча показала, яким для неї був рік, що минає / Фото: instagram.com/kosadcha

Катерина Осадча показала, яким для неї був рік, що минає / Фото: instagram.com/kosadcha

Підсумовуючи, знаменитість наголосила на вдячності за те, що вона з родиною залишилася живою. І подякувала за це українським військовим.

Катерина Осадча показала, яким для неї був рік, що минає / Фото: instagram.com/kosadcha

"Цей рік був і дякуємо йому, що живі, що мали змогу допомагати і розширяти допомогу, що діти підросли, і що ми родина, і що Україна наша. Дякуємо нашим Героям, що цей рік був", - зворушила ведуча.

Нагадаємо, нещодавно Юрій Горбунов також ділився кадрами з синами від Катерини Осадчої. Зірковий батько показав, як проводить вільний час з дітьми.

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