Катерина Осадча замилувала кадрами з помітно підрослими синами й показала, як проводить з ними час

Українська телеведуча Катерина Осадча показала, як разом зі своїми синами відпочиває на вихідних.

У своєму фотоблогу знаменитість розповіла, як минає її неділя. Так, Осадча зізналася, що для неї вихідні дні це завжди "суміш часу для себе й часу для дітей". Зокрема, вона показала свого 6-річного сина Івана. Хлопчик обирав собі кольорові олівці, щоб старанно розфарбувати зображення. Вочевидь сину Осадчої дуже подобаються розмальовки.

Син Катерини Осадчої та Юрія Горбунова / Фото: instagram.com/kosadcha

Також знаменитість показала свого найменшого сина. Хлопчик грався на килимку. Його оточувало купа різноманітних іграшок.

Син Катерини Осадчої та Юрія Горбунова / Фото: instagram.com/kosadcha

Щоправда, обличчя своїх дітей Катерина показувати не стала. Адже давно намагається вберегти їх від зайвих очей.

Натомість ведуча показала власне захоплення. Останнім часом вона проводить дуже багато часу за читанням. І навіть попросила прихильників поділитися своїми читацькими вподобаннями.

Катерина Осадча / Фото: instagram.com/kosadcha

Нагадаємо, нещодавно зіркове подружжя Катерина Осадча й Юрій Горбунов замислилися про всиновлення ще однієї дитини. Втім, вони визнали, що поки не готові цього зробити й назвали причину такого рішення.

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