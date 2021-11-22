Катерина Осадча замилувала ніжним відео зі своїми синами: "У нашій родині потрійне свято"

Зірка також зворушливо звернулась до синів.

Незмінна ведуча програми "Світське життя" Катерина Осадча привітала своїх синів зі святом.

Так, сьогодні, 22 листопада, у світі та в Україні відзначається чудове сімейне свято – День сина. З цієї нагоди Катерина вирішила привітати своїх хлопчаків. Так, зірка опублікувала у своєму Instagram відео, яке знаменитість зробила з різноманітних світлин. Окрім цього, Катерина під дописом написала своїм синочками теплі слова з привітаннями.

"У нашій родині потрійне свято. Останні місяці вчуся всім однаково приділяти увагу і сподіваюсь, що в мене виходить. Прогулянки з Данилом, на піцу з Іваном і нічні розмови з Іллею, адже потрібно встигнути поговорити між парами. Люблю вас, мої хлопці, ви моя гордість!" - звернулася до синів ведуча.

Прихильники зірки також долучилися до привітань. Так, вони залишили багато приємних коментарів під дописом.

Вітаю чарівну матусю з таким потрійним щастям

Катерино, ви прекрасна мама.

Катерино, у вас чудова родина. Так тримати!

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