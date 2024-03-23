Катерина Осадча замилувала рідкісним фото з 2-річним сином: "Ніжності"

Ведуча проєкту "Пісня мого життя" Катерина Осадча потішила шанувальників родинним контентом й поділилася ніжними світлинами з сином зі свого будинку.

Так, у своїх сторіз у фотоблогу Катерина показалася з дворічним сином Данилом від продюсера Юрія Горбунова. Зіркова мама разом з хлопчиком зізналися, що їхні вихідні минають у доволі затишній домашній атмосфері. Так, щаслива Осадча в милих обіймах помітно підрослого сина лежить на дивані вдома й насолоджується відпочинком. На кадрі знаменитість написала: "Ніжності".

Катерина Осадча з 2-річним сином Данилом / Фото: instagram.com/kosadcha

Також телеведуча поділилася своїми роздумами про материнство. Зокрема, Катерина зазначила, що молодші діти приходять у життя батьків для того, щоб насолоджуватися, спостерігати за їхнім подорослішанням й нікуди не квапитися.

Катерина Осадча з 2-річним сином Данилом / Фото: instagram.com/kosadcha

"Молодші діти даються для того, щоб ти нарешті побачила, як вони ростуть", - замилувала підписом знаменитість.

Нагадаємо, нещодавно українська телеведуча Катерина Осадча поділилася, яким приємним сюрпризом дворічний син Данило потішив її просто на знімальному майданчику.

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