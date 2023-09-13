Катерина Осадча зізналась, де житиме та працюватиме її старший син після закінчення навчання у США

Українська телеведуча Катерина Осадча розповіла про свого старшого сина – 20-річного Іллю.

Нині хлопець навчається у США, а саме в University of Maryland. За словами ведучої, її син вивчає штучний інтелект. Однак після випуску з університету Ілля не планує залишатися за кордоном, а хоче повернутися до України та працювати за спеціальністю.

"Ілля навчається на IT в University of Maryland, вивчає штучний інтелект. Він уже працює на перемогу нашої країни у цій сфері, а після завершення університету планує повернутись і працювати в Україні за спеціальністю", - розповіла ведуча в інтерв'ю Viva!

Катерина Осадча з сином / Фото: instagram.com/kosadcha

До речі, Осадча також зізналась, які має спільні захоплення зі старшим сином. Виявляється, вони обидва обожнюють історію. Катерина та Ілля можуть разом подивитися якийсь історичний подкаст або фільм, окрім того, вони читають відповідні книги та діляться одне з один враженнями.

"У нас є спільне захоплення історією. Ми слухаємо історичні подкасти, дивимося фільми про історію, тільки нещодавно подивились на Netflix документальний фільм про Другу світову війну та події цієї війни. Ми одночасно захопились історією, тому коли телефонуємо, можемо порадити якусь історичну книгу одне одному абощо", - зізналась ведуча.

Катерина Осадча з сином / Фото: instagram.com/kosadcha

Нагадаємо, 12 вересня Катерині Осадчій виповнилося 40 років. З нагоди ювілею знаменитість зізналась, які за цей час сталися кардинальні зміни в її житті.

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