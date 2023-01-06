Катерина Осадча зізналася, на скільки схудла через стрес та скільки їй насправді років

Українська ведуча Катерина Осадча вирішила відповісти на запитання шанувальників, які їх найбільше хвилюють.

Так, у сторіз своєї сторінки в Instagram знаменитість поспілкувалася з фанами і зізналася, що від початку повномасштабного вторгнення через стрес схудла на 5 кілограмів, які не повернулися. А на запитання, як Осадча себе заспокоює і чи вживає седативні препарати, ведуча відповіла: "Мене заспокоює ЗСУ. Ліки – ні".

Катерина Осадча / Фото: instagram.com/kosadcha

Катерина Осадча / Фото: instagram.com/kosadcha

Також Катерина розсекретила, що за паспортом їй 39 років, хоча в душі вона почувається на 25. Окрім того, ведуча поділилася, що вона наразі взагалі не займається спортом, а худнути їй допомагає стрес.

Катерина Осадча / Фото: instagram.com/kosadcha

Катерина Осадча / Фото: instagram.com/kosadcha

Нагадаємо, раніше Катерина Осадча різко відповіла на чергові закиди хейтерів на своїй сторінці в Instagram. Тим, кому не подобається все те, що ведуча робить, вона порадила відписатися від неї. Знаменитість зазначила, що зараз хейт не на часі і не варто витрачати свій дорогоцінний час на дурість.

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