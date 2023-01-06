Категорія
Гламур
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспортРедакція
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Катерина Осадча зізналася, на скільки схудла через стрес та скільки їй насправді років

Автор
Ксенія ГабріадзеКсенія Габріадзе
Дата публікації
Перегляди
1898
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Катерина Осадча зізналася, на скільки схудла через стрес та скільки їй насправді років

Катерина Осадча / Фото: instagram.com/kosadcha

Ведуча відверто поспілкувалася з прихильниками.

Українська ведуча Катерина Осадча вирішила відповісти на запитання шанувальників, які їх найбільше хвилюють.

Так, у сторіз своєї сторінки в Instagram знаменитість поспілкувалася з фанами і зізналася, що від початку повномасштабного вторгнення через стрес схудла на 5 кілограмів, які не повернулися. А на запитання, як Осадча себе заспокоює і чи вживає седативні препарати, ведуча відповіла: "Мене заспокоює ЗСУ. Ліки – ні".

Катерина Осадча / © instagram.com/kosadcha
Катерина Осадча / Фото: instagram.com/kosadcha
Катерина Осадча / © instagram.com/kosadcha
Катерина Осадча / Фото: instagram.com/kosadcha

Також Катерина розсекретила, що за паспортом їй 39 років, хоча в душі вона почувається на 25. Окрім того, ведуча поділилася, що вона наразі взагалі не займається спортом, а худнути їй допомагає стрес.

Катерина Осадча / © instagram.com/kosadcha
Катерина Осадча / Фото: instagram.com/kosadcha
Катерина Осадча / © instagram.com/kosadcha
Катерина Осадча / Фото: instagram.com/kosadcha

Нагадаємо, раніше Катерина Осадча різко відповіла на чергові закиди хейтерів на своїй сторінці в Instagram. Тим, кому не подобається все те, що ведуча робить, вона порадила відписатися від неї. Знаменитість зазначила, що зараз хейт не на часі і не варто витрачати свій дорогоцінний час на дурість.

Читайте також:

Повʼязані теми:

Дата публікації
Перегляди
1898
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація