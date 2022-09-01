Катерина Осадча звернулася до батьків з усього світу: "На мить уявіть жах кожної української мами"

Телеведуча Катерина Осадча написала проникливе звернення до батьків до початку навчального року.

У всьому світі вже розпочався новий етап навчання школярів, однак для українських дітей він буде непростим. Телеведуча Катерина Осадча в Instagram пояснила батькам із різних країн, через що сьогодні доводиться проходити мамам України, аби зібрати дитину до школи.

"Ви просто уявіть на секунду, що ви збираєте свою дитину до школи і кладете не сендвіч на обід, а їжі на три дні, адже бомбосховище, де може привалити дітей, можуть розбирати саме стільки часу. А ще ліхтарик, ліки, змінний одяг, павербанк, і скрізь вкласти записки з контактами батьків. Ні, це не збір до табору на тиждень, це збір до звичайної української школи у вересні 2022 року", - розповіла Катерина.

Телеведуча звернулася з проханням хоча б на мить уявити собі життя в умовах війни та відчути, як це, коли твої діти навчаються у бомбосховищах або ховаються від прильотів. У такий спосіб Осадча закликала світ не забувати про бойові дії в Україні.

"Просто на мить уявіть жах кожної української мами. Не забувайте про нас, не забувайте про війну", - написала ведуча.

Також до своєї публікації Осадча додала перелік речей, які Національна поліція України рекомендує зібрати дітям до школи цьогоріч.

До речі, діти зірок українського шоу-бізнесу також розпочали навчання - дехто обрав школи та виші в Україні, а дехто вирушив за кордон.

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