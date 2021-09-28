Катерина Осадча зворушливо привітала сина з 19-річчям та показала рідкісні фото

Також зірка показала, який вона вигляд мала в 19 років.

Ведуча програми "Світське життя" Катерина Осадча, яка нещодавно поділилась, як минула її вагітність в 37 років, розповіла про свято у її родині.

Так, сьогодні, 28 вересня, старшому сину знаменитості Іллі виповнюється 19 років. З цієї нагоди Катерина опублікувала рідкісні фото, на яких зображена разом з сином. Зірка показала, як ріс її хлопчик.

Катерина Осадча зі старшим сином / instagram.com/kosadcha

"Вперше святкуємо цей день за тисячі кілометрів одне від одного, але це не заважає зробити цей день святковим. Ілле, ти моя гордість і найбільша у світі любов! Нехай все омріяне втілиться, а решту скажу тобі особисто", - зворушливо привітала сина Катерина.

Катерина Осадча з сином / instagram.com/kosadcha

До речі, зірка також показала знімок, на якому їй ще 19 років, а Іллі – пів року. А тепер вже її сину 19 років.

19-річна Катерина Осадча з сином / instagram.com/kosadcha

"Але це не означає, що мене вже час робити бабусею", - пожартувала ведуча.

Нагадаємо, нещодавно Володимир Остапчук показав, як дружина в піжамі зворушливо привітала його з днем народження. Ведучому виповнилось 37 років.

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