Катерина Осадча зворушливо звернулася до чоловіка Горбунова з особливим привітанням: "Подвійне свято"

Сьогодні, 24 серпня, український продюсер Юрій Горбунов святкує день народження.

Знаменитість вже встигла привітати дружина, ведуча Катерина Осадча. У фотоблогу вона адресувала коханому ніжні вітання та пригадала, як Юрій на своє 21-річчя зустрічав Незалежність України та брав участь у Революції на граніті. Водночас у подвійне свято ведуча зворушливо подякувала обранцеві за любов, турботу й чудових синів. І до того ж показала щемливі фото іменинника з родиною.

Катерина Осадча та Юрій Горбунов / Фото: instagram.com/kosadcha

Катерина Осадча та Юрій Горбунов / Фото: instagram.com/kosadcha

Катерина Осадча та Юрій Горбунов з родиною / Фото: instagram.com/kosadcha

"Мій Юрко, коханий, з Днем народження! Коли проголошували відновлення Незалежності України тобі був 21 рік, вже закінчив інститут, разом з однолітками брали участь в революції на граніті в Києві і тільки можу уявити, якою очікуваною була Незалежність і як ти радів (хотіла б тоді це бачити на власні очі!). Зараз у нас щороку подвійне свято, і я неймовірно вдячна долі, що я з тобою поруч. Ти найкращий тато в світі для наших хлопців і те, як вони готувалися до твого Дня народження, це особливий прояв любові. З Днем народження, мій Юрко, дякую, що терпиш мене і тільки ти знаєш, що в цьому "терпиш", - ніжно привітала чоловіка Катерина.

Катерина Осадча та Юрій Горбунов / Фото: instagram.com/kosadcha

Юрій Горбунов з сином / Фото: instagram.com/kosadcha

Катерина Осадча та Юрій Горбунов / Фото: instagram.com/kosadcha

Катерина Осадча та Юрій Горбунов / Фото: instagram.com/kosadcha

Нагадаємо, нещодавно у родині Катерини Осадчої було ше одне свято. Її молодший син Данило відсвяткував 3-річчя. З цієї нагоди ведуча показала рідкісні архівні фото, де позує вагітною.

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