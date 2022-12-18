Катерина Павленко на нацвідборі випадково наступила на сукню KRUTЬ: Мережа вибухнула мемами

Під час фіналу конкурсу стався курйозний інцидент.

В Україні відгримів грандіозний фінал Національного відбору на "Євробачення-2023". Та, як виявилося, без курйозних ситуацій не обійшлося.

Одна з ведучих нацвідбору, солістка гурту Go_A Катерина Павленко, випадково наступила на сукню фіналістки KRUTЬ.

Інцидент трапився після виступу співачки-бандуристки, коли вона послухала коментарі журі та йшла зі сцени. Однак, Катерина Павленко її одразу не відпустила.

Пильні глядачі не змогли це пропустити повз та одразу ж почали вигадувати меми щодо цієї ситуації. На офіційному каналі "Eurovision Ukraine" у TikTok опублікували коротке відео, де зібрали жарти користувачів.

Згодом і сама Катерина посміялася з цієї ситуації та опублікувала декілька жартів в Instagram-stories.

"Go_A намагаються піти за лаштунки після концерту, а фани хочуть втретє на біс", - йдеться в мемі.

Фото: instagram.com/monokatee

"Відчуваю ревнощі до сукні KRUTЬ. Хочу, щоб Катерина теж на мене наступила", - пише юзер.

Фото: instagram.com/monokatee

Нагадаємо, українці визначилися з переможцем нацвідбору. На "Євробачення-2023" від України поїде гурт TVORCHI. Співачка KRUTЬ тим часом зайняла друге місце.

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