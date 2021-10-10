Катерина Павленко – трієчниця, Джамала – четвірочниця: які оцінки отримували зірки в школі

Знаменитості пригадали свою юнацьки роки.

Нещодавно у Києві нагородили найкращого вчителя року.

Так, ним став Артур Пройдаков – учитель української мови та літератури.

Артур Пройдаков

До слова, на святковій церемонії були присутні й зірки шоубізнесу. Вони пригадали свої шкільні роки. У програмі "Світське життя" знаменитості розповіли, які оцінки вони отримували в школі.

Олександр Педан

Ведучий був активним учнем, починаючи від першого класу. Щоправда, він брав участь у шкільних святкових заходах. Тому, ще будучи школяриком, Олександр зарекомендував себе, як шоумен.

"Я читав вірші, вів всі шкільні концерти. Однак я все вивчав та здавав. У мене в атестаті були лише, здається, три четвірки. Всі розуміли, що я не відмінник, але людина хороша", - поділився ведучий.

Олександр Педан / instagram.com/pedanos

Джамала

Артистка також ще в школі виступала на різних заходах. Проте, співачка зізнається, що відмінницею не була. Точні науки "зіпсували" їй табеля.

"У мене були і четвірки, і п’ятірки, і навіть одна трійка з хімії. Мені геометрія, хімія, математика важко давались", - пригадала Джа.

Джамала / instagram.com/jamalajaaa

Руслана Лижичко

На відмінно від Джамали, Руслані легко давались точні науки. Вона обожнювала алгебру та ходила на різні олімпіади з математики.

"Я насправді закінчила Львівську математичну школу. В мене завжди були всі п’ятірки. Я алгебру просто обожнювала", - поділась співачка.

Руслана Лижичко

Катерина Павленко

Катерина Павленко зізналась, що не була шкільною відмінницею. Вона обрала музику. Так, артистка чекала закінчення навчання та з нетерпінням бігла до музичної школи.

"З першого по третій клас я навчалась дуже добре, мені це подобалося, У п’ятому класі я була четвірочницею. А потім я пішла до музичної школи. Якось у мене зі звичайною школою не склалось. Я була трієчницею. Сиділа за останньою партою і чекала поки закінчиться школа, щоб піти до музичної", - зізналась артистка.

Катерина Павленко / instagram.com/monokatee

ONUKA

Артистка встигала і у школі з поглибленим вивченням іноземних мов навчатися на відмінно, і в музичній. Вона отримувала лише п’ятірки.

"Трійки та двійки не залітали. Я взагалі була золотою медалісткою, сиділа на першій парті і зубрила. Майже ніколи не було такого, щоб я не знала відповіді на запитання", - поділилась співачка.

ONUKA / instagram.com/onukaofficial

Тімур Мірошниченко

Зірка 1+1, як і ONUKA, також закінчив школу з золотою медаллю. Він брав участь у різних олімпіадах і займав призові місця.

"Я закінчив школу з золотою медаллю. Я вигравав усі олімпіади", - розповів ведучий.

Тімур Мірошниченко / пресслужба каналу "1+1"

Неля Шовкопляс

Ще одна зірка 1+1 також була відмінницею. Щоправда, у 10 класі, майбутня ведуча отримала дві сімки, а все тому, що вперше закохалася.

"Я була відмінницею. Але в 10 класі, коли перейшла до нової гімназії, я вперше закохалася, і я з’їхала. Аж дві сімки було. Але потім виправила все і школу закінчила на відмінно", - розповіла ведуча.

Неля Шовкопляс / instagram.com/nelya_shovkoplyas

Хто з зірок як вчився та де прогулював уроки у шкільні роки

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