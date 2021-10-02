Катерина Павленко зізналася, що не спілкується з ріднею та чому зіпсувалися стосунки з мамою

Катерина Павленко зізналася, що не спілкується з ріднею та чому зіпсувалися стосунки з мамою

У дитинстві у співачки та її мами були чудові стосунки.

Українська співачка та солістка гурту Go_A Катерина Павленко розповіла про стосунки з мамою та рідними.

Нещодавно виконавиця зізналася, що у неї непрості стосунки з мамою. Так, жінка не привітала її з успіхом на "Євробаченні-2021" та не зустрічала її у аеропорту. У програмі "Слава +" зірка поділилася, що зараз взаємини з рідною людиною такі ж.

"Я у 18 років як покинула дім, так якось і не спілкувалася нормально. Ну як, ми спілкуємося, ми зідзвонюємось, вона до мене приїжджає, може переночувати. Нам складно спілкуватися, бо мені, чесно кажучи, якось розповідати все, що відбувається, треба пів життя розповісти. У мене немає цього бажання. Але немає такого, що я не беру слухавку чи кажу: "Не дзвони мені", – поділилася зірка.

Маленька Катерина Павленко з мамою / ЖВЛ

Втім, Катя зазначила, що в дитинстві у неї з мамою були чудові стосунки, вони душевно спілкувалися і вона любила її більше за усіх. Причиною такого розлому Павленко називає свої образи.

"У мене у стосунках є точка неповерненння. Я дуже люблю усіх людей і сприймаю усі їхні негативні особливості. Я вірю в те, що якщо людина навіть робить щось погане, то вона це робить не спеціально, а неусвідомлено. Але буває точка неповернення, я дуже не люблю, що через те, що я усіх розумію, цим користуються. Я одразу це присікаю і мене уже не зупинити", – поділилася вона.

instagram.com/go_a_band

Виконавиця додала, що у її з мамою стосунках не варто щось змінювати, бо вважає, що змінити людину нереально. Також Катя зізналася, що завжди звертає увагу на інші щасливі родини та їхні теплі стосунки. Чи хотіла б вона рости у такій сім’ї, Павленко не знає, але точно таку модель стосунків вона б обрала для сім'ї, яку створить сама.

Також артистка зізналася, що не спілкується зі своїми рідними.

"Вони все розуміють, такого нав'язливого спілкування немає. Є родичі, які мені почали передавати привіти. Але, чесно кажучи, я з ріднею досі не спілкуюся і у мене немає до них якихось негативних емоцій, жодних претензій. Я навпаки вдячна за кожну хвилину свого життя за те, що я зараз така, як є. Я нічого не боюся. Я дивлюся, як інші справляються зі складнощами, ходять до психологів, лікують панічні атаки, а у мене сформувалась загартованість", - заявила артистка.

Нагадаємо, раніше солістка гурту Go_A відверто розповіла про свою сексуальну орієнтацію. Також Катерина зізналась, які чоловіки їй подобаються.

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання