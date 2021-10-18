Катерина Реп'яхова відповіла на звинувачення про те, що розбила сім'ю Павліка і Созаєвої

Блогерка пригадала алкогольну залежність чоловіка.

Дружина музиканта Віктора Павліка – Катерина Реп'яхова – відповіла на звинувачення про те, що вона розбила сім'ю артиста і його колишньої Лариси Созаєвої.

У прямому ефірі свого Instagram концертна директорка артиста вирішила розставити крапки над "і" щодо цього питання, оскільки отримувала чимало хейту від користувачів. Обраниці зірки образливо, що її та Павліка виставляють у негативному світлі, тому вона не мовчатиме.

Так, Катя заявила, що коли зустріла коханого – у нього були великі проблеми з алкоголем. І поруч була не дружина, а вона.

"Проблеми настільки великі, що це була щоразу реанімація, тривалі запої... Щоразу, коли я приїздила до реанімації, там не було дружини. Був водій Вася, який все життя був біля нього. Це були випадки, коли зривалися концерти, коли я особисто людям роздавала квитки і мені плювали в обличчя, бо він виходив на сцену п'яний, його виносили; коли він виходив на сцену з розстібнутою ширінкою", - пригадала Катя.

Реп'яхова не вважає, що цього потрібно соромитися, оскільки Віктор Павлік поборов свою залежність, у нього нове життя і артист тепер взагалі не вживає алкоголь. Катерина також припускає, що, можливо, ексдружина співака просто стомилася від запоїв та зрад чоловіка, тому і не хотіла з цим боротися.

"Вона сама особисто мені казала, що я не перша, а третя-четверта. Тобто вона з цим жила, її це влаштовувало. Я лише за те, щоб вона брала на себе відповідальність за своє життя. Якщо це її все життя влаштовувало і їй було достатньо того, що у неї є дах над головою і що її годують, то не я у цьому винна. Чому раніше вона не спохопилася і не змінила своє життя? Не мені, звичайно, про це судити, але хоча б зараз не потрібно заважати жити мені", – заявила вона.

Також Катя додала, що бажає Ларисі самореалізуватися та знайти нового хорошого чоловіка.

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