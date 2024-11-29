Катерина Тишкевич чуттєво звернулася до чоловіка у 10-ту річницю стосунків: "Зовсім не були готові"

Українська акторка Катерина Тишкевич чуттєво привітала чоловіка, актора Валентина Томусяка з особливим святом.

Сьогодні, 29 листопада, пара святкує 10-ту річницю своїх стосунків. Катерина зізнається, що на початку зародження почуттів вони дуже вагалися, чи готові до серйозних стосунків. Утім час розставив все на свої місця та згодом вони стали найріднішими душами. У такий важливий день знаменитість у фотоблогу поділилася, що попри всі негаразди за цей період, вона дуже кохає чоловіка з кожним роком ще дужче.

"Сьогодні 10 років як ми разом. Ми обидва зовсім не готові були до серйозних стосунків, коли починали зустрічатися. І тим паче не думали, що колись будемо святкувати таку річницю. А зараз страшно навіть уявити, що ми могли не піти в цей досвід… Думаю, що в цьому конкретному випадку – вільний вибір був досить ілюзорним, бо Богом та долею давно була запланована саме ця пара закоханих душ. І лише наші особистості трохи пручалися. Звісно, що ми проходили через кризи, але завжди вдавалось вийти із них гідно і саме завдяки цим штормам, перейти на інший рівень стосунків, ще більш глибокий, ще більш ніжний. Кохаю з кожним роком тільки сильніше, мій Валіку", - зворушила акторка.

Катерина Тишкевич і Валентин Томусяк / Фото: instagram.com/kateryna__tyshkevych

Нагадаємо, нещодавно Катерина Тишкевич розповідала, з якими труднощами вона з обранцем зіткнулася за ці 10 років.

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