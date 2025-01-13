Катерина Тишкевич опинилася в лікарні і розкрила, що сталося

Українська акторка Катерина Тишкевич повідомила, що опинилася в лікарні, і змусила прихильників неабияк хвилюватися за неї.

Новинами артистка поділилася у своєму Instagram. Зокрема, акторка опублікувала фото, де вона перебувала в одній із лікарень Києва. Знаменитість зізналась, що її мучить вірус. Тож, Катерина Тишкевич мусила звернутися за допомогою до лікарів, аби ті призначили їй відповідне лікування.

До речі, після одужання на акторку чекають зміни в кар'єрному житті. Тривалий час знаменитість не працювала, адже її мучив сильний головний біль. Однак наразі Катерина Тишкевич ділиться, що вже почувається значно краще. Тож, коли зірку вчергове запросили на кінопроби в серіал, то вона не відмовилася. Тільки-но акторка одужає, то запише проби на роль.

Катерина Тишкевич / Фото: instagram.com/kateryna__tyshkevych

"Вчора (12 січня – прим. ред.) запросили записати проби в серіал, і я нарешті погодилася, бо відчуваю, що вже потягну поки не головну, але вже велику роль. Тільки той вірус проженемо і запишемо", - поділилася акторка.

Нагадаємо, нещодавно Катерина Тишкевич розповідала про свято в її родині. У мами чоловіка артистки Валентина Томусяка був день народження. Акторка показувала, як вони вітали рідну людину та який сюрприз їй влаштували.

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