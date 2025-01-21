Катерина Тишкевич показала, як із чоловіком Томусяком у казковому місці відсвяткувала його 42-річчя

Парочка провела особливий день у компанії одне одного під Києвом.

Українська акторка Катерина Тишкевич показала, як святкувала день народження чоловіка, актора Валентина Томусяка, якому виповнилося 42 роки.

Парочка вирішила провести особливий день в компанії одне одного. Тож подружжя вирушило до казкового місця в Київській області. Катерина Тишкевич та Валентин Томусяк орендували купольний глемпінг.

Катерина Тишкевич показала, як святкувала день народження чоловіка Валентина Томусяка / Фото: instagram.com/kateryna__tyshkevych

Там закохані насолоджувалися купанням у чані ввечері просто неба. До речі, вода була прикрашена цитрусовими та гіллям ялинки. Також на парочку чекала смачна вечеря з різних бутербродів, сирів та фруктів і, звичайно, келихи з ігристим напоєм.

Катерина Тишкевич показала, як святкувала день народження чоловіка Валентина Томусяка / Фото: instagram.com/kateryna__tyshkevych

Після релаксу в чані Катерина Тишкевич та Валентин Томусяк насолоджувалися компанією одне одного, але вже в будиночку. Там вони також встигли поспілкуватися з батьками актора через відеозв'язок.

Катерина Тишкевич показала, як святкувала день народження чоловіка Валентина Томусяка / Фото: instagram.com/kateryna__tyshkevych

Зазначимо, Валентин Томусяк святкував день народження 20 січня. Акторові виповнилося 42 роки. Катерина Тишкевич ніжно вітала чоловіка зі святом і показувала їхні спільні фото.

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