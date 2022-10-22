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Катерина Тишкевич показала, який вигляд мала 10 років тому: з яскравим макіяжем і світлішим волоссям

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Катерина Тишкевич показала, який вигляд мала 10 років тому: з яскравим макіяжем і світлішим волоссям

Катерина Тишкевич / Фото: instagram.com/mrsketrin

Українська акторка поділилася архівною світлиною.

Відома акторка Катерина Тишкевич показала своїм шанувальникам, який вигляд мала у 18 років. 

У сторіз в Instagram артистка опублікувала світлину, на якій позує у незвичному для себе образі. Майбутня зірка обрала для фотосесії чорну атласну сукню із бантом на талії, зробила яскравий макіяж із червоними губами та елегантну зібрану зачіску. Образ рокової жінки Тишкевич доповнила мундштуком із цигаркою. 

"Я, 10 років тому", - коротко підписала фото Катерина. 

Катерина Тишкевич / © instagram.com/mrsketrin
Катерина Тишкевич / Фото: instagram.com/mrsketrin

З того моменту змінилася не лише зовнішність, а й життя акторки. Нагадаємо, що у червні цього року Катерина зізналася, що вже близько восьми років бореться із важкою хворобою. Артистку турбують постійний головний біль, з яким погано справляють ліки. 

Нещодавно зірка назвала свій діагноз, який їй поставили українські лікарі, та розпочала новий етап лікування.

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Автор
Марія КоробоваМарія Коробова
Дата публікації
Перегляди
2564
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